Кологривый решил напомнить о себе на фоне новостей о номинации Юры Борисова на «Оскар»

Никита Кологривый опубликовал мем о себе, Юре Борисове и премии «Оскар»

Скандальный актер Никита Кологривый решил напомнить о себя в связи с номинацией Юры Борисова на премию «Оскар». Он опубликовал мем на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Кологривый воспользовался шумихой вокруг новостей о номинации и продемонстрировал наличие самоиронии. На меме изображен сам Кологривый, а также актеры Юра Борисов и Александр Петров. На изображении рядом с фото Борисова написано «Я не достоин Оскара», рядом с фото Петрова «Я достоин Оскара», а оядом с фото Кологривого «Оскар не достоин меня».

Ранее сообщалось, что Кологривый, который приобрел известность после яркой роли в сериале «Слово пацана», а также после нескольких скандалов со своим участием, стал самым популярным актером 2024 года. В рейтинге, составленном онлайн-кинотеатром «КиноПоиск», компанию Кологривому составили британский актер Джейсон Стэйтем и оскароносный Леонардо Ди Каприо.