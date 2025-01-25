Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:53, 25 января 2025Мир

ХАМАС назвало Израиль ответственным за невыполнение соглашения о прекращении огня

ХАМАС возложило ответственность за невыполнение соглашения по Газе на Израиль
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за возможные сбои в реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа на Израиль. Соответствующее заявление движение опубликовало в Telegram-канале.

ХАМАС заявило, что Израиль, в частности, не позволяет перемещенным лицам с оси Ар-Рашид вернуться с юга анклава на его север. Поэтому движение возложило на Израиль ответственность за любые сбои в выполнении соглашения и за их последствия.

Ранее Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных в обмен на освобождение четырех заложниц-военнослужащих.

До этого ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста четырех израильских заложниц. Процесс передачи состоялся в Газе на площади Палестины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он играет в команде Путина». Польша предупредила Орбана о последствиях блокировки санкций против России

      Стало известно о первых разногласиях в команде Трампа

      Зеленский рассказал о причине запрета на переговоры с Путиным

      Тренер клуба КХЛ упрекнул игроков в желании быть звездами соцсетей

      Пашинян назвал способ спасения армянской диаспоры

      Российский город остался без света после крысиной «диверсии»

      ХАМАС назвало Израиль ответственным за невыполнение соглашения о прекращении огня

      Стало известно о планах США перебросить бронетранспортеры на границу с Мексикой

      Бежавший из Польши судья высказался о планах экстремистов напасть на Белоруссию

      Экс-игрок ЦСКА поможет клубу снять трансферный бан от ФИФА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше