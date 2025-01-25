ХАМАС назвало Израиль ответственным за невыполнение соглашения о прекращении огня

ХАМАС возложило ответственность за невыполнение соглашения по Газе на Израиль

Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за возможные сбои в реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа на Израиль. Соответствующее заявление движение опубликовало в Telegram-канале.

ХАМАС заявило, что Израиль, в частности, не позволяет перемещенным лицам с оси Ар-Рашид вернуться с юга анклава на его север. Поэтому движение возложило на Израиль ответственность за любые сбои в выполнении соглашения и за их последствия.

Ранее Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных в обмен на освобождение четырех заложниц-военнослужащих.

До этого ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста четырех израильских заложниц. Процесс передачи состоялся в Газе на площади Палестины.