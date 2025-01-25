КХЛ наказала игрока за оскорбительный жест в адрес фанатов

КХЛ оштрафовала игрока «Сибири» Ахиярова за оскорбительный жест в адрес фанатов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) наказала защитника «Сибири» Тимура Ахиярова за оскорбительные жесты в адрес фанатов «Ак Барса». Об этом сообщается на сайте лиги.

Ахиярова оштрафовали по пункту 1.32. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к судье или любому лицу»). Точная сумма штрафа не сообщается, но согласно документу он может составить от 100 до 500 тысяч рублей.

Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата, который состоялся 24 января и завершился со счетом 1:0 в пользу «Сибири». После финального свистка Ахияров сделал неприличный жест в адрес болельщиков соперников.

Ахияров выступает за «Сибирь» с 2020 года. В текущем сезоне он провел в составе команды 36 матчей, в которых забросил одну шайбу.