На бывших позициях ВСУ под Авдеевкой нашли схрон с американским и бельгийским оружием

ФСБ: На бывших позициях ВСУ под Авдеевкой нашли схрон с оружием производства США

Сотрудники ФСБ совместно с работниками органов военной контрразведки Центральнго военного округа нашли схрон с оружием иностранного производства на позициях, с которых отступили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой в Донецкой народной республике. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

«Вблизи освобожденного от украинских нацистов города Авдеевки выявлен схрон с иностранным вооружением, подготовленный ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях», — уточняется в сообщении. В числе изъятого из схрона вооружения оказались пулемет калибром 7,62 бельгийского производства и винтовка М16 американского производства.