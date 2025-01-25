РИА Новости: В Британии готовили солдат для 95-й ОДШБ ВСУ

Инструкторы в Великобритании готовили солдат для 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых планировали забросить в Курскую область. Об этом рассказал украинский перебежчик Валерий в беседе с РИА Новости.

«После двух, максимум трех недель расслабленной подготовки нас должны были в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ забрасывать на территорию России в Суджу», — рассказал перебежчик.

Ранее было опубликовано видео с военной базы подготовки бойцов ВСУ в Британии. На кадрах, в частности, запечатлены упражнения группы украинских военных по штурму здания через окно.

До того глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что солдаты тысячами увольняются из Вооруженных сил (ВС) Британии из-за нежелания воевать на Украине.