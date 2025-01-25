Подозреваемого в расправе над жителями Курской области солдата ВСУ заключили под стражу

Суд арестовал солдата ВСУ, подозреваемого в убийстве жителей Курской области

Суд Курска заключил под стражу солдата ВСУ, подозреваемого в расправе над мирными жителями села Русское Поречное в Курской области. Об этом пишет ТАСС.

Мужчину обвиняют в том, что на нем лежит ответственность за пытки и смерть шестерых людей, чьи тела нашли в подвалах Русского Поречного. Жертв жестокости ВСУ обнаружили российские военнослужащие после освобождения нескольких населенных пунктов 17 января.

«Украинские нацисты пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка, руки связаны были, их загнали в подвал, туда закинули несколько гранат», — сообщил тогда собеседник РИА Новости. По его словам, у пожилых людей не было шансов выжить.

Ранее российский военный заявил о добивании ВСУ мирных жителей в подвалах Курской области. «В селе Русское Поречное осматривали подвалы на наличие солдат противника — нашли мирняк. Стандартный осмотр. Спустились — резкий запах, начали осматривать. Сначала думали, что это вэсэушники, оказалось мирные — женщины, мужчины», — сообщил военнослужащий.