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02:04, 25 января 2025Россия

ПВО сбила беспилотник в российском регионе

Губернатор Богомаз: ПВО сбила БПЛА в Брянской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу, 25 января, сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор Брянской области.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 24 января средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 121 беспилотник, 17 из которых — над Курской областью.

Позднее стало известно, что обломки дрона упали на улице Клюквинской в Курске, в результате чего оказался поврежден фасад частного дома.

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