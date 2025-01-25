ПВО сбила беспилотник в российском регионе

Губернатор Богомаз: ПВО сбила БПЛА в Брянской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу, 25 января, сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор Брянской области.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 24 января средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 121 беспилотник, 17 из которых — над Курской областью.

Позднее стало известно, что обломки дрона упали на улице Клюквинской в Курске, в результате чего оказался поврежден фасад частного дома.

