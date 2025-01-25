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12:19, 25 января 2025Россия

В Курской области заявили о необходимости открыть списки пропавших без вести их родным

Хинштейн: Списки пропавших без вести в Курской области должны быть открыты
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Мартынов / ТАСС

Списки граждан, пропавших без вести в Курской области, должны быть открыты для их семей. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн, передает ТАСС.

«Считаю, что эти списки должны быть открыты, они должны быть гласны и они должны быть публичны. И для того, чтобы родственники и родные знали о том, что их люди не исчезнут для государства, и для того, чтобы и международная общественность это тоже видела и понимала», — объяснил Хинштейн.

Врио губернатора уточнил, что 28 января пройдет встреча с инициативными группами. В ее рамках будут рассмотрены списки пропавших без вести жителей приграничных районов Курской области. Хинштейн подчеркнул, что самым главным для него является возвращение людей.

Ранее исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко оценил ущерб Курской области от вторжения ВСУ. Он составил порядка 750 миллиардов рублей.

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