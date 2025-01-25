Минобороны России: В Курской области ВСУ за сутки потеряли более 360 бойцов

Российские военные за сутки уничтожили в Курской области более 360 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России в Telegram.

«За сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих, уничтожены танк, девять боевых бронированных машин, 27 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов», — говорится в сводке ведомства.

В Минобороны России также рассказали, что за минувшие сутки на данном участке фронта в плен сдались пять украинских бойцов. Всего в Курской области ВСУ потеряли более 54,8 тысячи военнослужащих.

Ранее МО России показало уничтожение замаскированного блиндажа со станцией радиоэлектронной борьбы украинской армии. Он располагался в приграничном районе Курской области.