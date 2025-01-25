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23:20, 25 января 2025Мир

В Польше резко ответили назвавшему Туска агентом Сороса главе МИД Венгрии

Сикорский ответил обвинившему Туска Сийярто: Сорос платил за обучение Орбана
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский. Фото: Wiktor Dabkowski / Globallookpress.com

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в соцсети X резко ответил своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто, назвавшему польского премьера Дональда Туска «агентом Сороса».

Сийярто высказался о Туске после его угроз венгерскому коллеге Виктору Орбану. Политик подчеркнул, что правительство его страны «играет за сборную Венгрии» и представляет собственные интересы.

«Петер, у тебя все задом наперед. Джордж Сорос не платил за обучение Дональда [Туска] в моем колледже в Оксфорде, а платил за Виктора [Орбана]», — написал министр.

Ранее Дональд Туск пригрозил Орбану последствиями в случае блокировки санкций. Согласно его заявлению, если премьер-министр Венгрии не поддержит решение Евросоюза о продлении санкций против Москвы, это будет значить, что он на стороне президента России Владимира Путина.

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