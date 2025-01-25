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07:54, 25 января 2025Наука и техника

В «Роскосмосе» прокомментировали планы США о полете на Марс

Кононенко: Планы США относительно Марса меняются вместе с президентами
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Планы США относительно полетов на Марс и исследования планеты меняются вместе с президентами, наблюдать за развитием американской космической программы будет интересно. Такое заявление сделал командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко в беседе с РИА Новости.

«Уже неоднократно один президент (США) говорил — мы полетим на Луну, потом приходил другой президент, говорил, что мы будем делать станцию, потом приходит — нет, все-таки будем высаживаться. Посмотрим, (....) куда будет развиваться пилотируемая американская программа», — прокомментировал Кононенко.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении США освоить Марс и установить на планете флаг страны. «Соединенные Штаты вновь будут видеть себя растущей нацией, которая увеличивает свое процветание, (...) идя за своей судьбой к звездам, отправляя американских астронавтов устанавливать звездно-полосатый флаг на планете Марс», — сказал президент.

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