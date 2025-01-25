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14:49, 25 января 2025Мир

В США рассказали о влиянии Путина на Трампа

Болтон: Президент России Путин знает, как повлиять на Дональда Трампа
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mikhail Klimentyev / Sputnik / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин знает, как повлиять на американского лидера Дональда Трампа, заявил бывший советник главы США по нацбезопасности Джон Болтон. Его цитирует Newsweek.

«Я считаю, Путин попытается повлиять на Трампа. Думаю, что он знает, как это сделать. Он знает, как себя вести с Трампом», — высказался Болтон. Он добавил, что для Украины складывается опасная ситуация.

Ранее президент России заявил, что им с Трампом нужно встретиться и спокойно поговорить по всем направлениям, представляющим интерес для двух стран. Он также отмечал, что у него с американским политиком всегда были деловые, прагматические отношения. Российский лидер указал, что Москва видит заявления Трампа о готовности к совместной работе и всегда к этому открыта.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков между тем сообщал, что Владимир Путин готов к контакту с Трампом. Москва ждет соответствующих сигналов со стороны Вашингтона.

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