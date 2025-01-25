В Вашингтоне прошел марш противников абортов с участием Вэнса и Трампа

В Вашингтоне прошел многотысячный марш противников абортов с участием Трампа

В Вашингтоне прошел многотысячный марш противников абортов. На нем выступили президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие высокопоставленные республиканцы. Об этом пишет РИА Новости.

«Я положу конец использованию правоохранительных органов в качестве оружия против верующих американцев и освобождаю христиан и активистов движения "про лайф", которые подвергались преследованиям со стороны режима Байдена», — отметил Трамп.

По словам организаторов, на марше было более 150 тысяч человек. В мероприятии также приняли участие спикер палаты представителей США Майк Джонсон и губернатор Флориды Рон ДеСантис.

В апреле прошлого года Дональд Трамп немного изменил свою позицию по абортам, предложив отказаться от их запрета на территории всей страны. Он предложил отдать это решение на рассмотрение каждому штату отдельно. По мнению политика, «в конце концов, все зависит от воли народа».

Ранее Майк Джонсон выразил мнение, что Камала Харрис проиграла президентские выборы, потому что вся предвыборная кампания демократов была посвящена теме абортов.