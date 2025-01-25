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02:59, 25 января 2025Мир

Власти Израиля приказали БАПОР покинуть Иерусалим

Власти Израиля приказали БАПОР покинуть Иерусалим до 30 января
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Cole Keister / Unsplash

Власти Израиля приказали Агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) покинуть Иерусалим до 30 января. Об этом заявил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон, пишет РИА Новости.

Соответствующее письмо Данон направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Закон о запрете БАПОР был принят израильским парламентом в октябре 2024 года большинством голосов.

Ранее временные силы ООН в Ливане призвали руководство Израиля ускорить вывод войск с ливанской территории.

В ноябре генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини обвинил Израиль в «использовании голода в качестве оружия» против палестинцев. Он заявил, что Израиль лишает население сектора Газа «самого необходимого, в том числе пищи для выживания».

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