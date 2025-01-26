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07:19, 26 января 2025Спорт

Боярский высказался о влиянии смены президента США на спортивную изоляцию России

Боярский о спортивной изоляции: Замена Байдена на Трампа достаточно оптимистична
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Михаил Боярский

Михаил Боярский. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народный артист России Михаил Боярский высказался о влиянии смены президента США на международную спортивную изоляцию России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению Боярского, замена Джо Байдена на Дональда Трампа достаточно оптимистична. «Хотя политологи говорят, что ничего хорошего ждать от этого не стоит, что человек непредсказуемый. Но тем не менее в непредсказуемости есть свои плюсы. Может быть, он любитель спорта и каким-то образом повлияет на улучшение атмосферы в международном спорте», — выразил надежду он.

20 января Трамп официально вступил в должность главы государства. Он стал 47-м по счету президентом Соединенных Штатов.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

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