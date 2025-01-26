Талибы обвинили российские вузы в превращении мусульман в коммунистов

«Хашт-е Собх»: Талибы заявили о превращении мусульман в коммунистов в вузах РФ

Министерство высшего образования Афганистана, сформированное движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), запретило 500 студентам ехать на учебу в Россию. Об этом пишет издание «Хашт-е Собх».

Исламисты утверждают, будто студенты за границей меняют свои взгляды, «уезжая в Россию мусульманами, а возвращаясь коммунистами».

По данным газеты, речь идет о юношах, которые в 2024 году успешно сдали вступительные экзамены в российские вузы. Они должны были приехать в РФ в сентябре прошлого года, но обработка их документов была остановлена. Представитель Российского дома науки и культуры заявил, что проблема не на стороне России, а была создана Талибаном, и она до сих пор не решена.

В 2021 году талибы пообещали запустить образовательную программу, позволяющую афганским студентам проходить обучение за рубежом. Одновременно с этим движение решило убрать из учебной программы университетов предметы, противоречащие законам шариата.