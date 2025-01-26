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20:29, 26 января 2025Спорт

Фитнес-тренер посоветовал отказаться от трех упражнений ради здоровых коленей

Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dusan Petkovic / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Александр Удальцов в «Дзене» рассказал об упражнениях, от которых стоит отказаться от трех упражнений ради здоровых коленей.

Удальцов рекомендовал исключить из тренировок выпады. «Когда нога соприкасается с полом, колено испытывает колоссальную нагрузку, к которой связки некоторых людей не готовы. Кроме того, к этому могут бить не готовы мышцы», — объяснил он и предложил заменить выпады на воздушные приседания,
махи ногами и ягодичный мостик.

Также эксперт посоветовал отказаться от запрыгиваний на тумбу. По его словам, при приземлении на тумбу фиксируется сначала пятка, а после остальная стопа, поэтому вся ударная нагрузка приходится на суставы. Он предложил вместо этого делать зашагивания.

Кроме того, Удальцов обратил внимание на повороты по большой амплитуде. Тренер отметил, что для исключения перекручивания коленей стоит делать повороты на немного согнутых ногах и выбрать короткую амплитуду.

Ранее эксперт Ирина Ротач дала советы для эффективной тренировки. Эксперт заявила, что важны не только усилия, но и перерывы.

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