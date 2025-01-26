Колумбия закроет небо для самолетов из США с колумбийскими мигрантами

Президент Колумбии заявил о закрытии неба для самолетов США с мигрантами

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что страна запретит доступ самолетам США с депортируемыми колумбийцами. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Соединенные Штаты не могут относиться к колумбийским мигрантам как к преступникам. Я отказываю во въезде американским самолетам с колумбийскими мигрантами на нашу территорию», — написал Петро.

По его словам, США должны разработать протокол достойного обращения с мигрантами, прежде чем Колумбия снова начнет их принимать.

Ранее стало известно, что Министерство внутренней безопасности США приостановило работу части программ, позволявших мигрантам из Украины переезжать в страну для временного переселения на ее территорию.