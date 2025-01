США временно запретили украинцам переезжать в страну

NYT: Министерство безопасности США приостановило переселение мигрантов-украинцев

Министерство внутренней безопасности США приостановило работу части программ, позволявших мигрантам из Украины переезжать в страну для временного переселения на ее территорию. Запрет коснулся и инициативы Uniting for Ukraine, согласно которой украинцы могли въехать в страну, если у них есть спонсор на территории Соединенных Штатов, пишет газета The New York Times (NYT).