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13:17, 26 января 2025Мир

Лукашенко объяснил потребность Белоруссии в ядерном зонтике

Лукашенко: Белоруссии нужен ядерный зонтик, чтобы не мокнуть под ядерным дождем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Bednyakov / AP

Белоруссии нужен «ядерный зонтик», чтобы не мокнуть под «ядерным дождем». О том, что наличие у Минска ядерного оружия поможет защитить страну от ядерных ударов, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Этот "ядерный зонтик" для того, чтобы не промокнуть под этим "ядерным дождем"», — отметил президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, в случае наличия у Белоруссии тактического ядерного оружия, «ядерного дождя» не будет. Это связано с тем, что никто не захочет воевать с ядерной державой.

Ранее Лукашенко рассказал, что в Белоруссии есть ядерное оружие в количестве нескольких десятков боеголовок.

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