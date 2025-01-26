Лукашенко объяснил потребность Белоруссии в ядерном зонтике

Лукашенко: Белоруссии нужен ядерный зонтик, чтобы не мокнуть под ядерным дождем

Белоруссии нужен «ядерный зонтик», чтобы не мокнуть под «ядерным дождем». О том, что наличие у Минска ядерного оружия поможет защитить страну от ядерных ударов, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Этот "ядерный зонтик" для того, чтобы не промокнуть под этим "ядерным дождем"», — отметил президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, в случае наличия у Белоруссии тактического ядерного оружия, «ядерного дождя» не будет. Это связано с тем, что никто не захочет воевать с ядерной державой.

Ранее Лукашенко рассказал, что в Белоруссии есть ядерное оружие в количестве нескольких десятков боеголовок.