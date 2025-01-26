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14:24, 26 января 2025Бывший СССР

Лукашенко раскрыл планы о первом международном визите после выборов

Александр Лукашенко рассказал, что после выборов первым дело посетит Москву
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Глава Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл свои планы относительно первого международного визита после выборов. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает РБК.

По данным издания, Лукашенко первым делом намерен посетить Москву. «Будет странным, если я поеду куда-нибудь, если не в Москву», — отметил он.

В ходе визита белорусский лидер намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести ряд контактов и переговоров.

26 января в Белоруссии проходят выборы главы государства. На данный момент явка на выборах достигла более половины избирателей.

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