Маска сравнили с Зеленским после его неожиданной идеи

Журналистка Панченко сравнила Маска с Зеленским из-за идеи переименовать Ла-Манш

Украинская журналистка Диана Панченко сравнила американского предпринимателя Илона Маска с президентом Украины Владимиром Зеленским после его неожиданной идеи переименовать Ла-Манш. Свое мнение она написала в соцсети X.

«Зеленский дает названия аэропортам и городам, которые не контролируются Украиной», — написала она в комментарии под постом миллиардера.

Ранее Илон Маск предложил переименовать Ла-Манш в пролив Джорджа Вашингтона. К своей публикации он приложил карту с «новым наименованием».

До этого власти США официально переименовали Мексиканский залив в Американский. Кроме того, самая высокая вершина Северной Америки Денали снова будет называться гора Мак-Кинли.