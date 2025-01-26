Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:13, 26 января 2025Интернет и СМИ

Маска сравнили с Зеленским после его неожиданной идеи

Журналистка Панченко сравнила Маска с Зеленским из-за идеи переименовать Ла-Манш
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Украинская журналистка Диана Панченко сравнила американского предпринимателя Илона Маска с президентом Украины Владимиром Зеленским после его неожиданной идеи переименовать Ла-Манш. Свое мнение она написала в соцсети X.

«Зеленский дает названия аэропортам и городам, которые не контролируются Украиной», — написала она в комментарии под постом миллиардера.

Ранее Илон Маск предложил переименовать Ла-Манш в пролив Джорджа Вашингтона. К своей публикации он приложил карту с «новым наименованием».

До этого власти США официально переименовали Мексиканский залив в Американский. Кроме того, самая высокая вершина Северной Америки Денали снова будет называться гора Мак-Кинли.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты данные экзитпола на выборах президента в Белоруссии

      В отношении напавшего на пенсионера-инвалида в лифте возбудили дело

      В Молдавии предрекли энергетическую катастрофу в Приднестровье

      Маска сравнили с Зеленским после его неожиданной идеи

      На Западе предрекли гнев Европы из-за действий Трампа по Украине

      В российском городе неизвестный избил и ограбил пенсионера-инвалида в лифте

      Акинфеев рассказал об аде после чемпионата мира в 2018 году

      Подростки устроили беспорядки в Сочи из-за отмены концерта блогера

      Глава евродипломатии Каллас назвала выборы президента в Белоруссии несвободными

      Собянин пошутил про пропажу снега в Москве и переезд «Газпрома»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше