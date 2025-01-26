Журналист Боуз заявил, что мегакорпорации Запада хотят дестабилизировать Россию

Западные корпорации хотят дестабилизировать Россию, чтобы в дальнейшем распоряжаться ее ресурсами на Севере. На это указал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Комментируя намерение президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию к Штатам, репортер объяснил, что Гренландия богата неисчислимыми энергетическими ресурсами. «Как и обширный север России. Вот почему огромные западные мегакорпорации хотят дестабилизировать и сломить Россию», — отметил он.

Ранее сообщалось, что желание Трампа касательно Гренландии вызвано стремлением получить источник редкоземельных металлов и графита и тем самым снизить зависимость от поставок из Китая. Сейчас больше 70 процентов таких поставок в США приходится на КНР.