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23:45, 26 января 2025Мир

На Западе раскрыли цели мегакорпораций в России

Журналист Боуз заявил, что мегакорпорации Запада хотят дестабилизировать Россию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Западные корпорации хотят дестабилизировать Россию, чтобы в дальнейшем распоряжаться ее ресурсами на Севере. На это указал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Комментируя намерение президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию к Штатам, репортер объяснил, что Гренландия богата неисчислимыми энергетическими ресурсами. «Как и обширный север России. Вот почему огромные западные мегакорпорации хотят дестабилизировать и сломить Россию», — отметил он.

Ранее сообщалось, что желание Трампа касательно Гренландии вызвано стремлением получить источник редкоземельных металлов и графита и тем самым снизить зависимость от поставок из Китая. Сейчас больше 70 процентов таких поставок в США приходится на КНР.

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