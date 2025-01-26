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16:29, 26 января 2025Мир

НАТО начнет передавать производителям оружия и ЕС секретные данные

НАТО передаст секретные данные по калибрам и технике производителям оружия и ЕС
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

НАТО начнет передавать секретные данные о стандартах и показателях по производству оружия и техники, которые альянс установил для стран-участниц. Об этом в воскресенье, 26 января, со ссылкой на источник сообщает агентство Bloomberg.

Подобная мера необходима альянсу для достижения оперативной совместимости военных стран НАТО. Раскрытые данные должны помочь странам-участницам определить, какие виды вооружения и техники им нужно производить. Производители оружия получат информацию о калибрах и согласовании военной терминологии. Эти действия соответствуют видению нового генсека альянса Марка Рютте, который полагает, что НАТО пора перейти к мышлению военного времени.

Агентство отмечает, что альянс ищет способ выразить некоторые совокупные цели в формате, которым можно будет безопасно поделиться, чтобы убедить компании увеличить производственные мощности.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко рассказал, что в 2025 году опробует схему развертывания сил в Европе для нанесения России стратегического поражения.

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