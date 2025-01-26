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09:20, 26 января 2025Россия

Путин дал ряд поручений по соцподдержке семей

Кремль представил поручения Путина по соцподдержке семей в России
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

По итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей президент России Владимир Путин дал ряд поручений. Они представлены на сайте Кремля.

В частности, глава государства поручил увеличить размер пособия по беременности и родам до регионального прожиточного минимума для студенток. Также поставлена задача увеличить до миллиона рублей на каждого ребенка не облагаемую налогом на доходы физлиц и страховыми взносами сумму единовременных выплат, осуществляемых работодателями при рождении ребенка. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Он должен представить доклады до 15 апреля.

Помимо прочего, Путин поручил правительству до 5 марта представить предложения по использованию рекламы для популяризации образа многодетной семьи. Также камин обсудит с авиакомпаниями вопрос предоставления скидки не менее 50 процентов для детей до 12 лет на международные рейсы.

Ранее сообщалось, что в 2025 году пособие по беременностям и родам может превысить миллион рублей в некоторых случаях. Его размер будет зависеть от зарплаты женщины за последние два года работы перед декретом, сообщил Социальный фонд России. С началом года в России МРОТ составляет 22 440 рублей в месяц, поэтому размер пособий за 140 дней составит минимум 103 285 рублей.

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