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00:13, 26 января 2025Мир

Трамп допустил расширение США

Трамп: США вскоре могут стать гораздо более крупной страной
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США вскоре могут стать гораздо более крупной страной. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что это может произойти «в недалеком будущем» и «довольно скоро».

Ранее Трамп пообещал Канаде «очень серьезные» налоговые послабления и отсутствие торговых пошлин за вхождение в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата. Глава Белого дома пообещал, что канадцам не придется больше беспокоиться о военных вопросах, а также они получат лучшее медицинское обслуживание.

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