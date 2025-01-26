Трамп допустил расширение США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США вскоре могут стать гораздо более крупной страной. Об этом сообщает ТАСС.
Он уточнил, что это может произойти «в недалеком будущем» и «довольно скоро».
Ранее Трамп пообещал Канаде «очень серьезные» налоговые послабления и отсутствие торговых пошлин за вхождение в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата. Глава Белого дома пообещал, что канадцам не придется больше беспокоиться о военных вопросах, а также они получат лучшее медицинское обслуживание.