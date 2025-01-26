В аэропортах Казани и Ижевска ввели временные ограничения

Росавиавия: В аэропортах Казани и Ижевска ввели временные ограничения

В аэропортах Казани и Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

Там уточнили, что эта меру приняли для обеспечения безопасности полетов. Telegram-канал Shot сообщил, что в двух аэропортах ввели режим «ковер» из-за возможных украинских беспилотников.

Утром 24 января временно приостанавливали работу аэропорты Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова. Экипажи, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.