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06:27, 26 января 2025Россия

В аэропортах Казани и Ижевска ввели временные ограничения

Росавиавия: В аэропортах Казани и Ижевска ввели временные ограничения
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В аэропортах Казани и Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

Там уточнили, что эта меру приняли для обеспечения безопасности полетов. Telegram-канал Shot сообщил, что в двух аэропортах ввели режим «ковер» из-за возможных украинских беспилотников.

Утром 24 января временно приостанавливали работу аэропорты Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова. Экипажи, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

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