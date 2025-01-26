В Донецке предотвратили террористическую атаку на водонапорный узел

Атаку украинского БПЛА на водонапорный узел предотвратили в Донецке

В Донецке российские силовики предотвратили теракт на водонапорный узел. Об этом воскресенье, 26 января, со ссылкой на национальный антитеррористический комитет (НАК) в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным НАК, атаку осуществил украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Его удалось перехватить системе «Купол Донбасса». В дальнейшем аппарат был обезврежен взрывотехниками ФСБ совместно с сотрудниками регионального МЧС. Взрывная часть была изъята и уничтожена на специальной полигоне.

Ранее в центре города-спутника Запорожской АЭС Энергодара российскими ПВО был сбит дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ).