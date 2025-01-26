В центре российского города сбили дрон ВСУ

Врио мэра Энергодара Пухов: В центре города сбит дрон ВСУ

В центре города-спутника Запорожской АЭС Энергодара сбит дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио мэра Энергодара Максим Пухов в Telegram-канале.

Дрон взорвался в небе, разрушений и пострадавших нет, сообщил врио мэра. Он призвал жителей города быть внимательными и избегать открытых пространств, и убеждаться в том, что небо над головой чистое.

Пухов добавил, что это уже вторая атака на текущей неделе, предыдущая совершена в среду, 22 января. Обе атаки были нацелены на центр города. При атаке 22 января ВСУ использовали четыре дрона. В результате не последовало каких-либо возгораний или разрушений.

Ранее в субботу, 25 января, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский дрон над Брянской областью.