В России высказались о перспективах разблокировки Instagram и Facebook

Депутат Ющенко: Разблокировка Instagram зависит от выполнения законов

Разблокировка Instagram и Facebook (запрещенные в России соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) будет зависеть от выполнения Meta (запрещенная в России экстремистская организация) российских законов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Александр Ющенко.

«Что касается Instagram и Facebook — их разблокировка не будет связана с политической ситуацией. Это вопрос выполнения российских законов и действий Meta по отношению к нашим пользователям, цензурирование. Тут должно быть движение навстречу. Если законы, соблюдение которых необходимо для работы на нашей территории, будут исполняться, то претензий к компании не станет», — объяснил депутат.

Ранее суд в Москве оштрафовал американскую корпорацию Google на сумму более восьми миллиардов рублей за уклонение от уплаты предыдущих штрафов. Google была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»).