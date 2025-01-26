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13:48, 26 января 2025Интернет и СМИ

В России высказались о перспективах разблокировки Instagram и Facebook

Депутат Ющенко: Разблокировка Instagram зависит от выполнения законов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Разблокировка Instagram и Facebook (запрещенные в России соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) будет зависеть от выполнения Meta (запрещенная в России экстремистская организация) российских законов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Александр Ющенко.

«Что касается Instagram и Facebook — их разблокировка не будет связана с политической ситуацией. Это вопрос выполнения российских законов и действий Meta по отношению к нашим пользователям, цензурирование. Тут должно быть движение навстречу. Если законы, соблюдение которых необходимо для работы на нашей территории, будут исполняться, то претензий к компании не станет», — объяснил депутат.

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