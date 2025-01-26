ВМС Латвии зафиксировали на месте повреждения кабеля следовавший в Россию сухогруз

ВМС Латвии зафиксировали на месте повреждения кабеля сухогруз, следовавший в РФ

Военно-морские силы (ВМС) Латвии зафиксировали на месте повреждения подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией сухогруз, следующий в Россию под флагом Мальты, однако не выявили никакой подозрительной активности. Об этом сообщил командующий ВМС Латвии адмирал Марис Поленцс, его слова приводит LSM.

«Мы установили, что судно направлялось в Россию и ждет следующего разрешения от агента, чтобы отправляться дальше», — уточнил он.

Поленцс добавил, что военно-морские силы продолжают исследовать другие суда, оказавшиеся в районе инцидента.

В воскресенье, 26 января, стало известно, что подводный оптоволоконный кабель Латвийского государственного радиотелевизионного центра (LVRTC) между Латвией и Швецией был поврежден утром по причине внешнего воздействия. LVRTC не прекратил вещание из-за аварии и продолжил деятельность, используя другие маршруты передачи данных.