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22:02, 26 января 2025Мир

ВМС Латвии зафиксировали на месте повреждения кабеля следовавший в Россию сухогруз

ВМС Латвии зафиксировали на месте повреждения кабеля сухогруз, следовавший в РФ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Samuli Jokinen / Unsplash

Военно-морские силы (ВМС) Латвии зафиксировали на месте повреждения подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией сухогруз, следующий в Россию под флагом Мальты, однако не выявили никакой подозрительной активности. Об этом сообщил командующий ВМС Латвии адмирал Марис Поленцс, его слова приводит LSM.

«Мы установили, что судно направлялось в Россию и ждет следующего разрешения от агента, чтобы отправляться дальше», — уточнил он.

Поленцс добавил, что военно-морские силы продолжают исследовать другие суда, оказавшиеся в районе инцидента.

В воскресенье, 26 января, стало известно, что подводный оптоволоконный кабель Латвийского государственного радиотелевизионного центра (LVRTC) между Латвией и Швецией был поврежден утром по причине внешнего воздействия. LVRTC не прекратил вещание из-за аварии и продолжил деятельность, используя другие маршруты передачи данных.

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