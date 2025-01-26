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16:25, 26 января 2025Мир

Во Франции допустили отмену санкций против России при одном условии

Филиппо: Вето Венгрии на санкции ЕС против России может привести к их отмене
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yuri Maltsev / Reuters

Если Венгрия воспользуется правом вето в отношении санкций Европейского союза (ЕС) против России, это может привести к их отмене. Такое предположение сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

«ЕС находится на грани нервного срыва, потому что [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан сказал "стоп" санкциям ЕС против России! Если он наложит вето 31 января, это положит конец дурацким санкциям», — говорится в публикации.

Политик подчеркнул, что антироссийские санкции приносят Франции больше вреда, чем пользы. По его мнению, подобные ограничения сильнее могут навредить стороне, которая решила их ввести. В связи с этим Филиппо призвал Францию отказаться от направленных против Москвы санкций и выйти из состава Евросоюза.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто усомнился в эффективности санкционной политики ЕС. Он подчеркнул, что польза проводимой политики сводится к нулю, так как торгово-экономические ограничения в отношении третьих стран не работают. Кроме того, он сказал, что санкции наносят больший вред экономике самого европейского блока, нежели Белоруссии или России.

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