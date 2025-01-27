Бьянка в крошечном бикини приняла откровенную позу на фото

Российская певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, поделилась новыми откровенными снимками с отдыха в Таиланде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя артистка запечатлена на размещенных фото, стоя на коленях. Она позировала перед камерой в бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и крошечных плавок. При этом исполнительница распустила волосы и дополнила свой внешний вид круглыми серьгами и браслетами.

«Не хочу уезжать», — подписала знаменитость пост, который набрал 22 тысячи лайков.

Ранее сообщалось, что Бьянка снялась в откровенном видео после похудения на 35 килограммов и удивила фанатов.