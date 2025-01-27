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07:46, 27 января 2025Забота о себе

Давшие партнеру второй шанс люди поделились результатами этого решения

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Felicia Montenegro / Unsplash

Пользователи сети, давшие партнеру второй шанс, рассказали о результатах своего решения. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие люди признались, что пожалели о прощении — их партнеры вернулись к поведению, спровоцировавшему разрыв.

Она изменила, сказала, что все кончено, и я ее простил. Она снова изменила, и мы развелись. Я мог бы избавить себя от полугода страданий, если бы оборвал отношения после ее первого романа

Count2Zeroпользователь Reddit

Однако некоторые пользователи заявил, что рады тому, как все сложилось, поскольку обнаружили, что партнер действительно готов меняться и вести диалог.

Мой муж сделал ужасный выбор, из-за которого мы чуть не развелись. Но что-то подсказывало мне, что в душе он хороший человек, который не смог справиться со своими травмами. Эта ситуация заставила его разобраться с проблемами — и он это сделал. Нам хорошо вместе сейчас, много лет спустя. Хорошие люди могут облажаться, но они могут и измениться. Если мы в это не верим, то почему так фанатеем от терапии или самосовершенствования?

divinbuffпользовательница Reddit
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Рассказали пользователи и по-настоящему страшные истории, произошедшие с ними после возвращения партнера.

Он напал на меня и отправил в больницу менее чем через год после воссоединения. Затем я ушла

violent_jungleпользовательница Reddit

Ранее женщины и мужчины обсудили поводы отказаться от второго свидания, которые считают наиболее вескими. Для многих из них «красным флагом» стали подробности о детях человека, которыми он не удосужился поделиться заранее.

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