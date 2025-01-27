Депутаты заинтересовались продажей украинских конфет на маркетплейсах

Депутаты СРЗП решили проверить законность продажи в РФ конфет украинской Roshen

Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) решили проверить законность продажи на российских маркетплейсах конфет украинской Roshen. Об этом со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева сообщает ТАСС.

Парламентарии заинтересовались реализацией украинских кондитерских изделий, так как она запрещена к сбыту правительством и Роспотребнадзором. Поводом стало содержание в них бензоапирена, который представляет угрозу для здоровья. Кроме того, подчеркнул Гусев, доходы от продажи таких товаров идут на финансирование Вооруженных сил Украины.

Помимо обращения на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой депутаты направили в маркетплейсы письма с требованием изъять указанные товары из продажи. Также они обратились к президенту Ассоциации компаний интернет-торговли Артему Соколову, чтобы тот помог в разработке единой политики по запрету продажи продуктов, произведенных на Украине.

Украинская корпорация Roshen считается одним из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Компания принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В августе он вернулся в список долларовых миллиардеров, а также вошел в топ-3 богатейших граждан страны. По данным «Инсайдера», экс-глава государства за последние два года «обогатился более чем в 20 раз больше», чем в предшествовавший период.