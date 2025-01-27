Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:50, 27 января 2025Экономика

Депутаты заинтересовались продажей украинских конфет на маркетплейсах

Депутаты СРЗП решили проверить законность продажи в РФ конфет украинской Roshen
Вячеслав Агапов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) решили проверить законность продажи на российских маркетплейсах конфет украинской Roshen. Об этом со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева сообщает ТАСС.

Парламентарии заинтересовались реализацией украинских кондитерских изделий, так как она запрещена к сбыту правительством и Роспотребнадзором. Поводом стало содержание в них бензоапирена, который представляет угрозу для здоровья. Кроме того, подчеркнул Гусев, доходы от продажи таких товаров идут на финансирование Вооруженных сил Украины.

Помимо обращения на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой депутаты направили в маркетплейсы письма с требованием изъять указанные товары из продажи. Также они обратились к президенту Ассоциации компаний интернет-торговли Артему Соколову, чтобы тот помог в разработке единой политики по запрету продажи продуктов, произведенных на Украине.

Украинская корпорация Roshen считается одним из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Компания принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В августе он вернулся в список долларовых миллиардеров, а также вошел в топ-3 богатейших граждан страны. По данным «Инсайдера», экс-глава государства за последние два года «обогатился более чем в 20 раз больше», чем в предшествовавший период.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «За неделю зачистили». Российский военкор сообщил о захвате бункера генералов НАТО в ДНР. Там могли укрываться до 40 человек

      В России появился в продаже уникальный гаджет

      Молния ударила в киль пассажирского самолета и попала на видео

      Две страны НАТО пообещали увеличить расходы на оборону по требованию США

      Boeing спрогнозировал дополнительные убытки от Starliner

      Российская восьмиклассница забеременела от отчима

      На Украине указали на признак скорого завершения конфликта с Россией

      Российская учительница ворвалась в чужой класс, избила ученика и попала на видео

      Мужчина вернулся домой и попал на собственные похороны

      Депутаты заинтересовались продажей украинских конфет на маркетплейсах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше