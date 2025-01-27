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07:56, 27 января 2025Силовые структуры

ФСБ выявила торговлю данными в российской налоговой инспекции

ФСБ: Под Новосибирском возбуждено дело против сотрудников налоговой службы
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

В Новосибирской области возбудили дело против двух действующих и одного бывшего сотрудника межрайонной инспекции ФНС России №20 по подозрению в разглашении налоговой тайны. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, с 2023 по 2024 годы экс-налоговик подкупил двух инспекторов ФНС и получил от них служебную информацию о банковских счетах четырех коммерческих организаций, сведения о более чем 40 тысяч снова зарегистрированных в России юридических лицах и индивидуальных предпринимателях с персональными данными учредителей и директоров.

Дело возбуждено по статье 183 («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих налоговую тайну») УК РФ. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в Челябинске суд приговорил к 1,5 года принудительных работ жителя Курганской области за распространение сведений о детализациях телефонных переговоров абонентов.

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