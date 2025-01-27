Глава ДНР рассказал о боях в Дзержинске

Глава ДНР Пушилин: ВС РФ продвигаются в Дзержинске, где у ВСУ остался укрепрайон

Российские войска продвигаются в Дзержинске (украинское название — Торецк), у Вооруженных сил Украины (ВСУ) там остался последний укрепрайон. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, шахта Торецкая — это последний укрепрайон ВСУ, где еще остаются украинские силы. Он добавил, что ситуация меняется каждый день и российские войска продвигаются. Пушилин также рассказал про расширение зоны контроля России на краснолиманском направлении и в районе Курахово. Он добавил, что на красноармейском направлении продолжают перерезаться линии снабжения ВСУ.

Ранее Пушилин рассказал о боях за Часов Яр. По его словам, основные бои проходят в западной части города, где ВСУ пытаются зацепиться за последние высотные здания и пока еще в них удерживаться.