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10:33, 27 января 2025Бывший СССР

Глава ДНР рассказал о боях в Дзержинске

Глава ДНР Пушилин: ВС РФ продвигаются в Дзержинске, где у ВСУ остался укрепрайон
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Patrol Police Department / Reuters

Российские войска продвигаются в Дзержинске (украинское название — Торецк), у Вооруженных сил Украины (ВСУ) там остался последний укрепрайон. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, шахта Торецкая — это последний укрепрайон ВСУ, где еще остаются украинские силы. Он добавил, что ситуация меняется каждый день и российские войска продвигаются. Пушилин также рассказал про расширение зоны контроля России на краснолиманском направлении и в районе Курахово. Он добавил, что на красноармейском направлении продолжают перерезаться линии снабжения ВСУ.

Ранее Пушилин рассказал о боях за Часов Яр. По его словам, основные бои проходят в западной части города, где ВСУ пытаются зацепиться за последние высотные здания и пока еще в них удерживаться.

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