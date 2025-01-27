Известный европейский музей ограбили с помощью взрыва

В Голландии преступники ограбили известный музей, взорвав входные двери

Голландский музей Дренце в городе Ассен ограбили с помощью взрывчатки. Об этом сообщает официальный сайт музея.

Известно, что трое злоумышленников унесли часть экспозиции, посвященную истории Дакийского царства. В частности, артефакты из золота, которые относят к периоду около 450 года до нашей эры. Также был украден главный экспонат выставки — шлем из Коцофенешти, изготовленный из одного килограмма чистого золота. Он считается народным достоянием Румынии и был привезен в Нидерланды специально для этой выставки.

Преступники, чтобы проникнуть в здание, взорвали входные двери: были выбиты окна в музее и расположенных рядом зданиях. Сообщается, что полиция обнаружила неподалеку от музея горящий автомобиль, который могли использовать преступники. Сейчас расследование проводят Интерпол и полицейские сразу нескольких соседних государств. Пресс-служба заявила, что ограбление стало самым масштабным за всю 170-летнюю историю Дренце.

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