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09:42, 27 января 2025Бывший СССР

На Украине опровергли заявления ВСУ об удержании Великой Новоселки

Deep State: В ВСУ врут об удержании Великой Новоселки в ДНР
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) врут об удержании украинскими бойцами Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает украинский аналитический проект Deep State в Telegram.

«Пожалуй, это впервые на нашей памяти, когда официально кто-то еще "удерживает" [населенный пункт], а [российские военные] ходят по поселку с флагами и запускают салюты», — говорится в публикации.

Авторы ресурса считают, что подобная ложь командования украинской армии погубит подразделения ВСУ, находящиеся рядом с взятым населенным пунктом.

26 января Министерство обороны России сообщило о переходе Великой Новоселки под контроль Вооруженных сил России. Минобороны также опубликовало кадры с развевающимся над населенным пунктом российским флагом.

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