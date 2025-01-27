Опубликовано видео уничтожения танка ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

По данным ведомства, военнослужащие группировки «Север» при помощи FPV-дрона сначала выявили на окраине леса движение украинского танка, который вел огонь в сторону российских подразделений в Курской области, а затем нанесли удар.

На опубликованных Минобороны кадрах можно увидеть наведение цели и прямое попадание по танку противника.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские военнослужащие отразили две контратаки ВСУ. Потери противника составили более 190 военнослужащих и два танка.