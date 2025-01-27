Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:19, 27 января 2025Россия

Опубликовано видео уничтожения танка ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны показало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

По данным ведомства, военнослужащие группировки «Север» при помощи FPV-дрона сначала выявили на окраине леса движение украинского танка, который вел огонь в сторону российских подразделений в Курской области, а затем нанесли удар.

На опубликованных Минобороны кадрах можно увидеть наведение цели и прямое попадание по танку противника.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские военнослужащие отразили две контратаки ВСУ. Потери противника составили более 190 военнослужащих и два танка.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Калифорнии хотят отделиться от США. Возможно ли это и чем грозит Америке?

      Путина сняли на видео на мемориальном кладбище в Петербурге

      Иран приобрел российские истребители

      Российский участник СВО узнал об оформленных на него микрозаймах и добился правосудия

      Турист нарвался на депортацию с Бали из-за одной ошибки

      Суд приостановил выселение монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры

      На вооружении ВСУ заметили мини-«Град» на шасси «Хамви»

      Укрепление курса рубля объяснили

      МИД России заявил протест послу Молдавии

      На Украине попытались объяснить слова Буданова об угрозе существованию страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше