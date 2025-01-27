Украинский перебежчик рассказал о колючей проволоке на военной базе в Британии

РИА Новости: бойцов ВСУ держали за колючей проволокой, чтобы не сбежали

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых обучали в Великобритании, держали за колючей проволокой, чтобы не сбежали. Об этом рассказал украинский перебежчик Валерий в беседе с РИА Новости.

По его словам, периметр базы был огорожен «обычной европейской сеткой с прутиками», а сверху была колючая проволока. «В город доступа свободного не было», — сообщил собеседник агентства. Он допустил, что такое решение местное руководство приняло, чтобы бойцы ВСУ «не разбежались».

По словам Валерия, даже на стрельбище украинские военные выходили в сопровождении инструкторов.

Ранее Валерий рассказал, что иностранные инструкторы на военной базе в Великобритании готовили солдат ВСУ к нападению на город Суджа в Курской области. Подготовка проводилась на территории базы у города Даунхолм в Северном Йоркшире.