Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:24, 27 января 2025Бывший СССР

Украинский перебежчик рассказал о колючей проволоке на военной базе в Британии

РИА Новости: бойцов ВСУ держали за колючей проволокой, чтобы не сбежали
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: zhu yi / Unsplash

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых обучали в Великобритании, держали за колючей проволокой, чтобы не сбежали. Об этом рассказал украинский перебежчик Валерий в беседе с РИА Новости.

По его словам, периметр базы был огорожен «обычной европейской сеткой с прутиками», а сверху была колючая проволока. «В город доступа свободного не было», — сообщил собеседник агентства. Он допустил, что такое решение местное руководство приняло, чтобы бойцы ВСУ «не разбежались».

По словам Валерия, даже на стрельбище украинские военные выходили в сопровождении инструкторов.

Ранее Валерий рассказал, что иностранные инструкторы на военной базе в Великобритании готовили солдат ВСУ к нападению на город Суджа в Курской области. Подготовка проводилась на территории базы у города Даунхолм в Северном Йоркшире.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Белоруссии избрали президента. Лукашенко победил с двадцатикратным перевесом

      Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений о нападениях банды подростков

      В ЛНР сообщили о ликвидации 7,2 тысячи бойцов ВСУ за неделю

      Колумбия согласилась принимать депортационные рейсы

      Одержимый вечной молодостью миллиардер посоревновался с сыном числом ночных эрекций

      В США рассказали о малоизвестной модификации F-16

      Украинский перебежчик рассказал о колючей проволоке на военной базе в Британии

      В США предупредили о катастрофических последствиях заморозки конфликта на Украине

      Глава Росмолодежи отреагировал на призыв запретить российский хит «Сигма-бой» в Европе

      Названы две причины отказаться от привычки долго сидеть в туалете с телефоном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше