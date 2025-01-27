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21:06, 27 января 2025Мир

Россия откроет генеральное консульство в Китае

Россия откроет генконсульство в китайском Ухане
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jason Lee / Reuters

В китайском городе Ухань будет открыто генеральное консульство России. Указ о скором начале работы учреждения подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном сайте российских правовых актов.

Согласно документу, Министерство иностранных дел (МИД) России должно будет установить штатную численность работников генконсульства, а также утвердить его расписание.

В настоящее время российские консульства есть в таких китайских городах, как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньян.

В декабре 2024 года директор консульского департамента МИД России Алексей Климов сообщил, что Москва возобновила работу по открытию генерального консульства в Ухане. Он добавил, что Россия намерена открыть консульства в столице Мальдивской Республики Мале, а также в Денпасаре на индонезийском острове Бали.

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