Российский бизнес снизил закупки одного вида техники

«Ъ»: В 2024 году коммерческие продажи камер видеонаблюдения упали в РФ на 15 %

Объем закупок камер видеонаблюдения российским бизнесом сократился в 2024 году до 3 миллионов устройств, что сразу на 15 процентов меньше, чем в 2023-м. Об этом со ссылкой на данные исследования МТС и агентства Onside пишет «Коммерсантъ».

Падение продаж этого вида техники эксперты связывают с остановкой многих проектов на фоне высокой ключевой ставки ЦБ, а также общим снижением поставок, в том числе из Китая, составившим, как следует из материалов, сопоставимые 10-15 процентов.

При этом в деньгах, говорится в публикации, рынок видеонаблюдения, включающий как сами камеры, так и программное обеспечение для них, вырос в прошлом году на десять процентов, до 43 миллиардов рублей. В 2025-м от продаж устройств ждут роста в том числе за счет госзаказа.

Ранее сообщалось, что в марте 2022 года на фоне экономической неопределенности в РФ спрос на камеры видеонаблюдения в стране удвоился, что собеседники журналистов объясняли увеличением базовой потребности обеспечения безопасности.