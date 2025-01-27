«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» снялась в бикини

Водитель грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес снялась в откровенном купальнике. Соответствующие посты появились в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающего 462 тысячи подписчиков.

Американка, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», продолжила отдыхать на природе. На одном из фото она предстала перед камерой в полный рост в синем бикини. Комплект включал в себя обнажающий часть груди топ и крошечные V-образные трусы с завязками. Кроме того, сетевая знаменитость примерила плетеную широкополую шляпу и солнцезащитные очки и накрасила ногти ярко-розовым лаком.

При этом она также запечатлела свое декольте крупным планом и продемонстрировала, как кормит с руки белку.

Ранее в январе американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала фото в расстегнутых штанах.