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22:26, 27 января 2025Ценности

«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» снялась в бикини

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @milena08gonzalez

Водитель грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес снялась в откровенном купальнике. Соответствующие посты появились в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающего 462 тысячи подписчиков.

Американка, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», продолжила отдыхать на природе. На одном из фото она предстала перед камерой в полный рост в синем бикини. Комплект включал в себя обнажающий часть груди топ и крошечные V-образные трусы с завязками. Кроме того, сетевая знаменитость примерила плетеную широкополую шляпу и солнцезащитные очки и накрасила ногти ярко-розовым лаком.

При этом она также запечатлела свое декольте крупным планом и продемонстрировала, как кормит с руки белку.

Ранее в январе американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала фото в расстегнутых штанах.

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