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01:01, 27 января 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фото в расстегнутых штанах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала откровенное фото и порадовала фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном размещенном снимке спортсменка запечатлела себя на камеру телефона. Она позировала перед зеркалом в расстегнутых штанах и бикини, состоящем из оголяющего грудь бюстгальтера и плавок с завязками на талии. Ее внешний вид дополнили белая рубашка и бейсболка, оформленная камуфляжным принтом.

Поклонники оценили данный кадр в комментариях под постом. «Выложила самое горячее фото», «Богиня», «Красотка», «Невероятная женщина», «Ты прекрасна», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», продемонстрировала грудь в облегающем наряде.

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