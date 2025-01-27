Стало известно о смерти хранителя старейшей в Курской области мельницы на СВО

Хинштейн сообщил о смерти на СВО хранителя старейшей в Курской области мельницы

Стало известно о смерти в ходе специальной военной операции (СВО) известного мельника Сергея Ешина, который был хранителем старейшей в Курской области мельницы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности курского губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Его [Сергея Ешина] имя тесно связано с водяной мельницей в Красниково Пристенского района, которую он восстановил с душой и любовью», — написал Хинштейн.

Он выразил соболезнования родным и близким хранителя старейшей в Курской области мельницы. Губернатор рассказал, что познакомился с Ешиным в Самарской области, где он помогал восстанавливать ветряную мельницу.

Ранее стало известно о смерти принявшего ислам российского священника на СВО. Бывший российский священник Владимир Угрюмов, принявший ислам, сгорел в танке, когда был участником специального добрвольческого отряда «Ахмат».