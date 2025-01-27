Токаев поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

Президент Казахстана Токаев поздравил Лукашенко с победой на выборах президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Касым-Жомарт Токаев поздравил белорусского коллегу с победой на выборах Президента Республики Белоруссия», — указано в сообщении.

Отмечается, что лидеры обсудили основные вопросы развития сотрудничества двух стран и обменялись мнениями по международной теме.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента. Путин отметил, что за последнее время Москва с Минском смогли немало сделать для упрочения дружественных связей.