Трамп захотел установить контроль над водой

NYT: Трамп издал указ о контроле над водными ресурсами в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп издал указ об установлении контроля над водными ресурсами в Калифорнии в связи с прошедшими пожарами. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Белый дом опубликовал указ президента Трампа, в котором изложен план по усилению роли федерального правительства в операциях по управлению водными ресурсами Калифорнии», — пишет издание.

Отмечается, что указ предписывает Министерству внутренних дел США распоряжаться водными ресурсами штата в обход всех местных и федеральных законов.

Ранее Трамп предложил упразднить Федеральное агентство США по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (FEMA).