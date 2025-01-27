Трамп захотел установить контроль над водой

Президент США Дональд Трамп издал указ об установлении контроля над водными ресурсами в Калифорнии в связи с прошедшими пожарами. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).
«Белый дом опубликовал указ президента Трампа, в котором изложен план по усилению роли федерального правительства в операциях по управлению водными ресурсами Калифорнии», — пишет издание.
Отмечается, что указ предписывает Министерству внутренних дел США распоряжаться водными ресурсами штата в обход всех местных и федеральных законов.
Ранее Трамп предложил упразднить Федеральное агентство США по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (FEMA).