Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:35, 27 января 2025Силовые структуры

Участников беспорядков из-за отмены концерта российского блогера передали родителям

Полиция передала родителям подростков, устроивших беспорядки в Сочи
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Шелагин / Коммерсантъ

Полиция передала родителям несовершеннолетних участников беспорядков, устроенных из-за отмены концерта в Сочи блогера Ивана Золо (настоящая фамилия — Золочевский). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы городского УВД Андрея Кошелева.

По его словам, после инцидента подростков задержали и доставили в отдел УВД. Туда же были вызваны законные представители задержанных для разбирательства.

26 января сообщалось, что полицейские задержали 20 человек.

Выступление планировалось на одной из концертных площадок в центре города. За час до начала его отменили. Золо рассказал, что концерт не состоялся из-за сообщения о минировании.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умер актер и телеведущий Игорь Янковский. Он боролся с раком

      В Сербии студенты заблокировали крупнейшую транспортную развязку

      Северный сосед России столкнулся с массовыми забастовками

      Подросток напал на вмешавшегося в разговор россиянина

      В российском регионе против везущих песок с мазутом грузовиков выставили полицию

      Россиянам рассказали о судьбе их автомобилей с пробегом

      В Раде зарегистрировали проект об ответственности военкомов

      В России начали закрываться производители водки

      Еще одну бригаду ВСУ уличили в массовых потерях и дезертирстве

      В Петербурге Коран арендовавшего жилье квартиранта выбросили в грязь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше