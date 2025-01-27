Участников беспорядков из-за отмены концерта российского блогера передали родителям

Полиция передала родителям подростков, устроивших беспорядки в Сочи

Полиция передала родителям несовершеннолетних участников беспорядков, устроенных из-за отмены концерта в Сочи блогера Ивана Золо (настоящая фамилия — Золочевский). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы городского УВД Андрея Кошелева.

По его словам, после инцидента подростков задержали и доставили в отдел УВД. Туда же были вызваны законные представители задержанных для разбирательства.

26 января сообщалось, что полицейские задержали 20 человек.

Выступление планировалось на одной из концертных площадок в центре города. За час до начала его отменили. Золо рассказал, что концерт не состоялся из-за сообщения о минировании.