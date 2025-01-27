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23:29, 27 января 2025Мир

Урсулу фон дер Ляйен назвали опасной лгуньей

Ирландский журналист Боуз назвал главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен опасной лгуньей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Martin Varela Umpierrez / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен лгуньей. Об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, Евросоюз забыл о европейцах и озабочен другими странами. Он заявил, что ЕС запрещает свободные СМИ и криминализирует выражение мнения. «Почему [ЕС] сосредоточен исключительно на крупном бизнесе и проигрышной войне государства, не являющегося членом? Почему он поддерживает запрет законных выборов в Румынии и Грузии?» — написал он.

Свою публикацию Боуз сопроводил фотографией фон дер Ляйен, на которой написано «опасная лгунья».

Ранее глава ЕК заявила, что ЕС должен одновременно полностью отказаться от российского газа и снизить цены на энергоресурсы в Европе. По словам политика, указанные цели станут главными в новом плане, который будет представлен в феврале.

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