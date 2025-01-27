Ирландский журналист Боуз назвал главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен опасной лгуньей

Ирландский журналист Чей Боуз назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен лгуньей. Об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, Евросоюз забыл о европейцах и озабочен другими странами. Он заявил, что ЕС запрещает свободные СМИ и криминализирует выражение мнения. «Почему [ЕС] сосредоточен исключительно на крупном бизнесе и проигрышной войне государства, не являющегося членом? Почему он поддерживает запрет законных выборов в Румынии и Грузии?» — написал он.

Свою публикацию Боуз сопроводил фотографией фон дер Ляйен, на которой написано «опасная лгунья».

Ранее глава ЕК заявила, что ЕС должен одновременно полностью отказаться от российского газа и снизить цены на энергоресурсы в Европе. По словам политика, указанные цели станут главными в новом плане, который будет представлен в феврале.